Guerra in Ucraina, Putin: continueremo a testare missili

"Il missile ipersonico Oreshnik, russo, lanciato su Dnipro, in Ucraina, è stato solo l’inizio". Parola del Presidente russo Vladimir Putin che, riunito con i funzionari del Ministero della Difesa e quelli del complesso militare-industriale, avverte l’Occidente che continuerà a testare la nuova arma in situazioni di combattimento. Il comandante delle truppe missilistiche russe ci tiene a far sapere, durante la riunione presieduta dallo Zar di Russia, che i missili Oreshnik possono raggiungere obiettivi in tutta Europa oltre a viaggiare a 3 km al secondo, una velocità che secondo Mosca gli consentirebbe di non essere intercettato. Per questo motivo il Presidente ucraino Zelesnky ha già avviato riunioni e chiesto ai partner occidentali sistemi di difesa aerea aggiornati. Ecco cosa intende Putin quando parla di conflitto globale: la guerra, dopo l’affronto di Stati Uniti e Regno Unito, potrebbe non combattersi più solo in Ucraina. Spalleggiato dai suoi fedelissimi, come il Vicepresidente del Consiglio per la Sicurezza Nazionale russo, Dmitry Medvedev che minaccia l'Occidente: "gli Stati membri della NATO sono di fatto pienamente coinvolti in questo conflitto", riferisce all'emittente al-Arabiya l'ex Presidente russo. Secondo il Ministro degli Esteri della Repubblica Ceca, la Russia sta intensificando la guerra nel tentativo di spaventare la gente in Ucraina e in Europa. "Non dovremmo cedere", fa sapere. Di parere contrario il Primo Ministro Viktor Orban, che ha invitato l'Occidente a non minimizzare le minacce russe. Condivisa c'è solo la paura di una nuova, devastante, escalation.