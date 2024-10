Guerra Mediorente, i compiti della missione Unifil in Libano

La forza di mantenimento della Pace delle Nazioni Unite nota come Unifil è nel Libano meridionale dal 1978 e nel corso dell'ultimo anno i suoi peace keeper si sono ritrovati sempre più coinvolti negli attacchi transfrontalieri. La sua missione è in gran parte di osservazione sebbene il suo mandato sia stato ampliato nel 2006 alla fine dell'ultima guerra tra Israele e Hezbollah, gruppo armato sostenuto dall'Iran, Unifil è un organismo internazionale composto da oltre 10000 persone tra civili e militari provenienti da 50 Paesi, incaricato di prevenire violazioni lungo il confine tra Libano e Israele. Quel tratto di 75 miglia spesso chiamato la "Linea Blu". L'Italia è tra i primi 10 Paesi a contribuire alla missione sebbene siano armati i peace keeper sono generalmente limitati a usare la forza solo quando la loro sicurezza o quella dei civili è in pericolo immediato. Ma nel 2006 il suo mandato è stato ampliato con la risoluzione 1701 da allora il contingente militare è nel Sud del Paese per affiancare l'esercito libanese nelle operazioni di disarmo di Hezbollah. Disarmo che Israele richiede come contropartita per la fine delle sue operazioni militari in territorio libanese. La risoluzione prevedeva inoltre la costruzione di una fascia di sicurezza a Sud del fiume Litani nella quale insieme all'esercito libanese avrebbe esercitato un'azione cuscinetto per prevenire la ripresa delle ostilità. Tra i compiti dell' Unifil c'è quello di impedire le violazioni nella zona di confine con la conseguente segnalazione delle violazioni al consiglio di sicurezza dell'ONU. Stati Uniti e Israele hanno più volte denunciato l'inefficacia delle forze di peacekeeping visto che nonostante la missione, Hezbollah è riuscita ad accumulare e lanciare razzi al territorio che pattugliano.