Guerra Ucraina, Tusk: possibili colloqui pace entro inverno

"I colloqui di pace sulla guerra in Ucraina potrebbero iniziare questo inverno". A dirlo il Primo Ministro polacco Donald Tusk, delineando una serie di incontri programmati mentre Varsavia cerca di svolgere un ruolo di primo piano nella fine del conflitto. Tusk ha detto che: "Il Presidente francese Emmanuel Macron visiterà Varsavia giovedì per fare un punto dopo i colloqui di Parigi", tra il Presidente eletto degli Stati Uniti Donald Trump è il Presidente ucraino Volodymyr Zelensky. Della pace parla anche il Portavoce del Cremlino Dmitrij Peskov: "L'Ucraina dice rifiuta ogni trattativa e quindi la Russia continuerà la cosiddetta Operazione Militare Speciale fino alla sua fine vittoriosa". Ma mentre per il momento di pace si parla solo, i missili russi centrano una clinica privata a Zaporizhzhia, uccidendo almeno tre persone e ferendone altre. Un secondo attacco missilistico russo ha colpito la città di Ternopil nell'oblast' di Kharkiv, provocando il ferimento di almeno 11 persone. A gettare benzina sul fuoco poi ci pensa anche il Presidente bielorusso Alexander Lukashenko: "Ho schierato delle testate nucleari, dice, diverse decine di testate, molti dicono che è uno scherzo che nessuno ha schierato nulla e invece, prosegue il Presidente, lo abbiamo fatto". In passato la Russia aveva annunciato di voler schierare armi tattiche nucleari in Bielorussia ora Mosca ha fornito a Minsk sistemi missilistici tattici Iscander in grado di trasportare armi nucleari oltre ad avere aiutato il Paese a riequipaggiare i suoi aerei per trasportare armi specializzate. Putin però ci tiene a far sapere di non voler inasprire la sua dottrina nucleare ma anzi di volerla solo migliorare. "Quando la Russia avrà un numero sufficiente di Oreshnik, moderni missili a medio raggio fa sapere il Presidente, Mosca non avrà più bisogno di usare armi nucleari".