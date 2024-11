I leader europei al summit di Budapest

In seguito alla vittoria di Donald Trump alle elezioni presidenziali statunitensi, i leader europei si sono riuniti a Budapest l'8 novembre per discutere una maggiore autonomia in materia di sicurezza, riducendo la dipendenza dagli USA. Orbán, vicino a Trump, ha dichiarato che gli USA potrebbero abbandonare il conflitto in Ucraina. Intanto, in Europa crescono le incertezze sul futuro degli aiuti a Kiev, mentre Francia e Germania affrontano instabilità politiche interne, complicando la risposta unitaria dell’UE.