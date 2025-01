Inauguration day, Trump: le guerre non dovranno mai iniziare

Proprio come nel 2017 andremo quindi a ricostituire il comparto militare per altri più potenti e più grandi al mondo, il successo verrà misurato non solamente col numero di battaglie che vinceremo ma anche e soprattutto con il numero di guerre che riusciremo a fermare e in modo particolare le guerre che non dovranno mai neanche iniziare a diventare guerre. Ora sono veramente orgoglioso di poter essere una persona che andrà ad unificare tante altre persone, permetterà di arrivare alla pace in tanti luoghi nel mondo, guardate, adesso, in questo momento, guardate quello che è successo in Medio Oriente, gli ostaggi stanno tornando a casa presso le loro famiglie.