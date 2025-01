Incendio al mercato cinese, 8 morti e 15 feriti

Un incendio nel mercato ortofrutticolo di Zhangjiakou, nella provincia cinese di Hebei, ha causato otto morti e 15 feriti sabato mattina (4 gennaio), secondo la televisione di stato CCTV. Il rogo, scoppiato alle 8:40, è stato domato in poco più di un’ora. Video sui social mostrano il mercato in fiamme e dense colonne di fumo. Le autorità stanno indagando sulle cause dell’incendio, che ha colpito il mercato coperto Liguang, aperto nel 2011 e noto per la vendita di prodotti ortofrutticoli ed elettronici.