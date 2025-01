Incidente aereo a Washington DC, le immagini dello scontro

Le riprese di una telecamera di sorveglianza hanno immortalato il momento in cui un aereo passeggeri regionale dell'American Airlines è entrato in collisione con un elicottero Black Hawk dell'esercito americano. L’incidente è avvenuto la sera di mercoledì 29 gennaio a Washington DC. American Airlines ha confermato che a bordo del jet c'erano 60 passeggeri e quattro membri dell'equipaggio. L'elicottero, impegnato in un volo di addestramento, trasportava tre soldati, secondo quanto ha riferito un funzionario statunitense. .