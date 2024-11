India, in costruzione sei nuove Trump Tower

Il numero di Trump Tower in India potrebbe presto superare quello negli Stati Uniti. Lo dichiara Kalpesh Mehta, fondatore di Tribeca Developers e partner immobiliare di Donald Trump in India. Attualmente, sono presenti Trump Tower a Mumbai, Pune, Gurugram e Kolkata. Tribeca Developers prevede di lanciare nuove torri a Noida, Hyderabad e Bengaluru, ampliando così la presenza del marchio Trump nel Paese. Questa espansione riflette il crescente interesse per le proprietà di lusso in India e il rafforzamento dei legami commerciali tra New Delhi e Washington.