Il presidente indonesiano Prabowo Subianto ha avviato lunedì 6 gennaio il programma di pasti gratuiti per studenti e donne incinte. In una scuola di Jakarta Ovest, gli studenti hanno ricevuto pasti composti da riso, pollo, tofu e frutta. Il costo è stato ridotto a 10.000 rupie per porzione, suscitando dibattiti sulla sostenibilità economica del progetto. Stati Uniti e Cina hanno espresso supporto all’iniziativa.