Forti piogge hanno colpito Cadaques, in Spagna, venerdì 8 novembre, trasformando un letto fluviale asciutto in un fiume in piena che ha trascinato decine di auto parcheggiate. I veicoli sono stati spinti a valle, finendo contro un ponte e creando un blocco che ha aggravato gli effetti dell’alluvione. Le strade sono state invase dall’acqua e dai detriti, causando estesi disagi in città. Al momento non si segnalano danni strutturali gravi o feriti, secondo le autorità locali.