Jaguar presenta Type 00, una nuova concept car elettrica che anticipa il design del futuro. Caratterizzata da linee audaci, cofano allungato, profilo fastback e cerchi in lega da 23 pollici, la Type 00 unisce eleganza e innovazione. Disponibile in due colori esclusivi, Miami Pink e London Blue, rappresenta l’inizio di una nuova era per il marchio. La prima auto di produzione, una GT elettrica quattro porte, sarà svelata nel 2025 e prodotta nel Regno Unito.