Johnson: nuove restrizioni sempre possibili, vaccinatevi

Dopo due ore di riunione di gabinetto sicuramente non facili, il Primo Ministro britannico Boris Johnson, riemerge per dire, che per ora nuove misure restrittive contro il covid-19 non sono necessarie. E questo, nonostante i nuovi contagi, viaggino ormai da giorni su una media di oltre 90 mila ogni 24 ore. Con questo ritmo, saranno ben oltre un milione nel Regno Unito, le persone con il virus a Natale. I casi accertati di Omicron, sono ora circa 45 mila, e per quanto i dati del lunedì non siano mai più precisi, e gli ultimi aggiornamenti sui ricoveri risalgano al 14 dicembre. La buona notizia è che i decessi continuano a mantenersi bassi, 44 nell'ultima giornata. Ma sono dati questi, che hanno ancora appunto bisogno di tempo per consolidarsi, ed è per questo che Johnson non esclude provvedimenti da qui alla fine dell'anno. "Ci sono ancora delle cose su cui abbiamo bisogno di essere più chiari, prima di decidere di andare avanti. Ma devo dire al pubblico, lo dico a tutti che non escludiamo nessuna opzione. Non escludiamo, se dovremo, di applicare ulteriori misure". Sicuramente, durante la riunione di gabinetto ci saranno stati i Ministri, come il Cancelliere dello scacchiere Richi Sunak contraria a chiusure. L'economia e soprattutto il settore dell'ospitalità, stanno già risentendo e molto della situazione. Il Primo Ministro, si affida dunque al buon senso dei britannici, e al loro rispetto delle regole. Il loro appunto, perché la stampa nazionale, continua a fargli notare che sembra proprio lui il primo a non rispettarle. Il cosiddetto Party Gate, si arricchisce ogni giorno di nuovi dettagli, e di nuove imbarazzanti foto di presunte riunioni durante Lockdown. Con diverse persone dello Stato presenti, senza fogli e computer in mano ma con vino e formaggio.