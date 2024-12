Jonathan Coe: niente è più paralizzante di una pagina bianca

"I limiti, le regole, come quelle di un genere poliziesco, possono dunque essere virtuose dal punto di vista creativo nella scrittura di una storia?" "Si, credo molto nei limiti e nelle regole. Niente è più paralizzante o poco stimolante, in realtà, per uno scrittore, di una pagina bianca e dell'idea che si possa scrivere qualsiasi cosa si voglia. Almeno così funziona per me. Mi piace stabilire alcuni parametri e una delle prime a cui penso quando scrivo un libro è la struttura e la forma. Quindi ho una specie di approccio quasi scultoreo alla scrittura".