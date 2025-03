Giovedì 27 marzo migliaia di fedeli musulmani si sono riuniti nella Grande Moschea della Mecca per celebrare Laylat al-Qadr, la Notte del Destino. Considerata la notte in cui il profeta Maometto ricevette i primi versi del Corano, è uno dei momenti più sacri del Ramadan. Si crede che cada nella 27ª notte del mese sacro ed è vissuta come occasione di profonda preghiera e rinnovamento spirituale.