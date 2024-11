La polizia di Amsterdam ha disperso una protesta pro-Palestina in Piazza Dam domenica 10 novembre, dopo che un tribunale ha confermato il divieto di manifestazioni imposto per tre giorni dalle autorità cittadine. Il divieto è arrivato in seguito agli scontri tra tifosi israeliani e olandesi dopo la partita tra Maccabi Tel Aviv e Ajax. Nonostante il divieto, centinaia di manifestanti si sono radunati per chiedere la fine della violenza a Gaza; diversi gli arresti effettuati.