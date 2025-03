Martedì 25 marzo il cielo sopra Rovaniemi, in Lapponia finlandese, si è acceso di spettacolari aurore boreali. Un fotografo locale ha immortalato l’evento di luci intense, archi netti e colori sorprendenti per oltre mezz’ora. Le aurore sono frequenti vicino agli equinozi, ma questa è stata particolarmente vivida. Marzo è uno dei mesi ideali per osservarle nell’emisfero nord. .