Le nomine di Trump fanno discutere, Gaetz in bilico

Elon Mask a colloquio con l'ambasciatore iraniano presso le Nazioni Unite. La notizia riportata da New York Times conferma l'importanza assunta dall'uomo più ricco del mondo nell'entourage del presidente eletto. Le nomine di Donald Trump fanno discutere, ma non è quella di Musk a far discutere più delle altre: Matt Gaetz è stato scelto per guidare il Dipartimento di Giustizia. Gaetz ha molti nemici, e non solo democratici. Non è affatto detto che il Senato confermi la sua nomina. Alcuni senatori repubblicani, minimo 5, massimo 10 a seconda delle fonti, hanno già fatto capire che non voteranno per la conferma. I Democratici, e non solo loro, chiedono che il Comitato Etico della Camera diffonde i risultati dell'inchiesta avviata su Gaetz, accusato tra l'altro, di aver avuto rapporti con una minorenne e di aver fatto uso di droghe. "Trump mantiene le promesse", dicono in molti, e non sempre è un complimento. Secondo la portavoce di Biden, il presidente ritiene ancora che il suo successore sia un pericolo per la democrazia, nonostante i toni cordiali del colloquio tra i due. Il presidente eletto sta sistemando fedelissimi a capo dei ministeri e agenzie con cui hanno, e ha lui stesso, conti in sospeso. Il Dipartimento di Giustizia per Gaetz, il Pentagono per Hegseth, l'Intelligence per Tulsi Gabbard, la salute per il no-vax e sostenitore della medicina alternativa Kennedy Junior, appena ufficializzato. Per qualcuno è l'inizio della "retribution", la vendetta promessa in campagna elettorale.