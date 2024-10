A una settimana dalle elezioni, la campagna presidenziale di Kamala Harris utilizza il famoso The Sphere di Las Vegas per veicolare il suo messaggio nel Nevada, uno degli stati in bilico e cruciale per il voto. I passanti hanno espresso entusiasmo, affermando che questa strategia potrebbe motivare ancora più persone a votare. The Sphere, inaugurato nel settembre 2023, è costato 2,3 miliardi di dollari ed è rapidamente diventato un'icona della città.