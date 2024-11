Il 12 novembre il Tyrannosaurus rex del Museo di Storia Naturale di Londra ha sfoggiato il suo nuovo maglione natalizio e un cappello festivo, inaugurando le celebrazioni natalizie della struttura. Il maglione, che omaggia Fern il Diplodoco, la nuova installazione preistorica alta 4 metri e lunga 22 metri, è stato realizzato appositamente per il museo dall'impresa britannica Not Just Clothing. La mostra sarà visitabile gratuitamente nella galleria dei Dinosauri per tutta la stagione natalizia.