Los Angeles, console italiana: no connazionali feriti

Ci troviamo di fronte a una emergenza che la stessa sindaca Bass, nella conferenza stampa che appena tenuto, ha definito senza precedenti per la città di Los Angeles. Sono attualmente in corso ancora quattro roghi, uno dei quali quasi contenuto. Il problema è che le condizioni metereologiche particolarmente straordinarie che si sono unite a un forte vento e una mancanza di pioggia e quindi di umidità prolungata, hanno creato questi grandi incendi che stanno, ormai da tre giorni, circondando la città. C'è uno sforzo enorme da parte di tutta, non solo la città di Los Angeles, della Contea. Sono arrivati degli aiuti anche dagli Stati vicini, è un'emergenza, quindi, nazionale che noi stiamo seguendo, ovviamente, come Consolato Generale fornendo l'assistenza ai nostri connazionali. Non ci sono notizie di feriti e di connazionali che sono stati, appunto, se non danneggiati ma purtroppo ce ne sono diversi nelle loro abitazioni. Alcuni sono state distrutte, in particolar modo in uno dei roghi più importanti che ancora continua nella zona tra Malibù e Santa Monica.