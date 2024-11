Giovedì 14 novembre, forti piogge hanno allagato strade e campi a Malaga, in Spagna, mentre le autorità hanno mantenuto l'allerta meteo arancione a causa dei rischi di inondazioni. Circa 4.000 persone sono state evacuate e le scuole sono rimaste chiuse in diverse province, tra cui Granada, Siviglia e Huelva. Nonostante i danni, non si segnalano vittime .