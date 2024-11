Medio Oriente, Netanyahu accetta cessate il fuoco in Libano

Perché proprio questo è il momento giusto per il cessate il fuoco. Ci sono tre motivi: il primo, concentrarci sulla minaccia iraniana e non c'è bisogno di fare altro su questo. Secondo, dobbiamo rafforzarci e riarmare i nostri eserciti e non è un segreto che ci sono stati dei ritardi, ci sono stati dei ritardi nella fornitura delle munizioni e questi ritardi però finiranno presto. Ci stiamo riarmando con armi sempre più tecnologiche e sofisticate che ci aiuteranno a proteggere i nostri soldati e ci daranno una maggiore forza per completare la nostra missione. È la terza ragione per un cessate il fuoco adesso è isolare Hamas perché dal secondo giorno della guerra Hamas contava sui miliziani di Hezbollah al suo fianco. Una volta eliminato Hezbollah, Hamas rimarrà da sola.