M.O. Washington e Londra: bene tregua in Libano

Le cancellerie internazionali tirano un cauto sospiro di sollievo; il cessate il fuoco in Libano potrebbe essere il primo passo per una tregua più ampia in tutto il Medio Oriente che l'amministrazione americana del presidente uscente Biden vorrebbe lasciare come eredità politica prima di far entrare nello studio ovale il successore Trump. "Il processo è iniziato, il processo di fine di questa guerra di questa lotta. Questo vuol dire poter fare arrivare tutti gli aiuti umanitari necessari. Nell'arco dei prossimi giorni, gli Stati Uniti spingeranno ancora, lavoreremo con il Qatar, con Israele appunto e cercheremo di arrivare a un cessate il fuoco a Gaza. Gli ostaggi dovranno essere liberati e si potrà veramente scolpire nella pietra le parole fine del conflitto, fine della guerra". Da Londra fa eco a Washington il primo ministro Sir Keir Starmer, mentre il ministro degli esteri di sua maestà invita a cogliere l'attimo per mettere fine ad una intollerabile sofferenza di un milione di libanesi e civili israeliani. Soddisfazione è stata espressa anche dalla Cina; Pechino ha fatto sapere di sostenere ogni sforzo volto ad allentare le tensioni e raggiungere la pace sottolineando che la causa principale dei disordini in Medio Oriente sia il fallimento di una tregua a Gaza. Parla di responsabilità storica da Ankara il presidente turco Erdogan. Invita quindi Israele a rispettare alla lettera le condizioni per il cessate il fuoco mentre i nemici dello stato ebraico festeggiano. L'Iran celebra la fine di quella che chiama aggressione israeliana. I ribelli Youthi dello Yemen parlano di vittoria di Hezbollah. L'autorità nazionale palestinese si è augurata che la tregua in Libano porti stabilità in tutta la regione. Un funzionario di Hamas ha detto che anche il gruppo palestinese sarebbe disposto a cessare il fuoco a Gaza.