Muro Berlino, Hattenhauer: non dare democrazia per scontata

Nessuno avrebbe mai immaginato come le cose poi sarebbero state, noi siamo abituati alla democrazia. Ora è qualcosa che è dato per scontato, che diamo per acquisito. Non siamo abituati al fatto che dobbiamo o potremmo dover difendere la democrazia o lottare per la democrazia questo non è neanche vero nel mio Paese, quando parlo nelle scuole, per esempio, per le persone eccetera e le persone dicono: beh sono stanco di coinvolgermi, non voglio farlo, non possiamo cambiare nulla e via dicendo. E io dico no, io conosco questa frase, conosco questa frase dal luogo in cui sono cresciuta, quando le persone dicevano: no, non è nelle nostre mani, non possiamo fare nulla, non abbiamo potere. No, 1989, questa è una prova che lo si può fare, ma bisogna volerlo, pagare lo scotto, il prezzo di tutto questo e a volte in una ... questo tipo questo può essere una grande difficoltà, ma se non vogliamo perdere questa partita dobbiamo focalizzarci su questa un pochino di più.