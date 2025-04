Nave da crociera passa tra onde gigantesche

I passeggeri a bordo di una nave da crociera hanno assistito a onde enormi mentre viaggiavano attraverso il famigerato Passaggio di Drake, un corso d'acqua noto per le sue condizioni difficili situato tra la punta del continente sudamericano e l'Antartide. Lesley Anne Murphy, una travel blogger a bordo della nave Ocean Explorer di Quark Expeditions, ha girato questo filmato che mostra i passeggeri che cadono contro i muri e scivolano sul pavimento mentre onde giganti si infrangono sulla nave durante un viaggio di ritorno dall'Antartide. Murphy ha stimato che alcune onde erano alte tra i 9 e i 12 metri. Ha detto che la nave ha un design unico, comprese finestre a pannelli, che consentono ai passeggeri di vedere le onde arrivare. In quello stretto ci sono spesso condizioni "feroci", dato che è il punto in cui confluiscono l'oceano Atlantico e quello Pacifico. @lesleyannemurphy via Storyful .