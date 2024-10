A New York centinaia di manifestanti pro-Palestina si sono riuniti di fronte a Wall Street per chiedere lo stop del sostegno degli Stati Uniti a Israele. I partecipanti, molti dei quali appartenenti all’organizzazione Jewish Voice for Peace, hanno scavalcato le recinzioni allestite dalla polizia. Gli agenti hanno risposto arrestando almeno 200 persone presenti.