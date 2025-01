New York, violino Stradivari all’asta per una cifra record

Un violino realizzato dal celebre liutaio italiano Antonio Stradivari durante il suo “Periodo d’Oro” del XVIII secolo sarà messo all’asta il prossimo mese con una stima record fino a 18 milioni di dollari. Il “Joachim-Ma Stradivarius”, donato al New England Conservatory dal musicista Si-Hon Ma, sarà venduto da Sotheby’s il 7 febbraio a New York, e i proventi verranno destinati a borse di studio per studenti. Questo strumento, risalente al 1714, è legato a musicisti illustri come Joseph Joachim, collaboratore di Johannes Brahms, che lo usò probabilmente per la prima del “Concerto per violino in Re maggiore” nel 1879.