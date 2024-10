Nobel per la pace a organizzazione giapponese contro atomica

L'organizzazione giapponese Nihon Hidankyo, un movimento di sopravvissuti alle bombe atomiche di Hiroshima e Nagasaki, ha vinto il Premio Nobel per la Pace venerdì 11 ottobre come monito ai paesi in possesso di armi nucleari. Il co-presidente Terumi Tanaka, sopravvissuto alla bomba su Nagasaki, e l'ex portavoce Senji Yamaguchi, scomparso nel 2013, hanno dedicato la loro vita a testimoniare gli orrori dell'attacco atomico e a promuovere la pace. Tanaka ha ricoperto il ruolo di segretario generale dell'organizzazione per oltre vent'anni.