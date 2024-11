Nucleare e Iran, il direttore dell'AIEA Grossi a Sky TG24

La situazione è fragile, situazione fragile, ma per quello che riguarda il nucleare dobbiamo ricominciare un processo di lavoro e di negoziato con l'Iran. l'Iran ha conosciuto il programma nucleare iraniano ha conosciuto fasi diverse e un accordo dal 2015 è stato abbandonato dopo progressi drammatici di questo programma nucleare, che arriva a livelli d'arricchimento dell'Uranio quasi a livello militare molta preoccupazione nel mondo e una necessità per noi di avere, di recuperare un po' di visione e di monitoraggio. Preparo una visita in Iran, ho scambiato messaggi gentili, cortesi col Presidente Pezeshkian, spero di vederlo, incontrarlo e ascoltare quello che avrà da dire e avere l'opportunità di dire quello che secondo noi è necessario". Cosa è necessario secondo voi? "Necessaria più trasparenza". Da parte dell'Iran? Da parte dell'Iran collaborazione, lavoro insieme".