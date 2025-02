Papa Francesco, fonti: siamo fuori dalla fase più critica ma prognosi resta riservata

"Siamo usciti dalla fase più critica, ma siamo ancora nella complessità del quadro clinico. A riferirlo sono fonti vaticane. Per il terzo giorno consecutivo la sala stampa della Santa Sede comunica che le condizioni cliniche di Papa Francesco sono in miglioramento. Con cautela arriva anche qualche segnale di ottimismo. Il Pontefice ha alternato ossigenoterapia ad alti flussi con l'uso della mascherina. Per sciogliere la prognosi i medici preferiscono che la stabilità clinica si consolidi per qualche altro giorno, questo anche in considerazione della complessità della situazione generale. Bergoglio ha dedicato la mattinata alla fisioterapia respiratoria, alternandola al riposo. Nel pomeriggio, invece, dopo un'ulteriore seduta di fisioterapia, si è raccolto in preghiera nella cappella dell'appartamento privato al decimo piano, ricevendo l'eucarestia. Poi si è dedicato alle attività lavorative. È stata invece annullata l'udienza giubilare di sabato primo marzo, durante la quale avrebbe incontrato i volontari con Con l'approssimarsi del fine settimana si inizia anche a ragionare su come verrà divulgato il testo dell'Angelus domenicale. Nelle ultime due settimane è stato diffuso il testo scritto di suo pugno da Bergoglio. Probabilmente domenica 2 marzo avverrà la stessa cosa. Nonostante i piccoli passi avanti fatti in questi giorni, le condizioni cliniche di Papa Francesco non permettono ancora che si affatichi, se si vuole proseguire nel percorso di recupero. .