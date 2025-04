Dazi, Trump: tariffe del 20% sull'Unione europea

Donald Trump ha annunciato nuovi dazi "reciproci" da applicare sulle merci estere: le tariffe sono "più o meno della metà" rispetto a quelle "che gli altri Paesi applicano a noi", ha spiegato il presidente Usa. Per i prodotti importati dall'Ue si arriva al 20%. I dazi più alti al Vietnam (46%). Tra gli altri Stati più colpiti Tailandia (36%), Taiwan (32%), Indonesia (32%), Svizzera (31%) e India (26%). Le aliquote più basse sono al 10%, come quelle applicate al Regno Unito. I dazi al 10% entreranno in vigore dal 5 aprile, mentre quelli per i "worst offenders", i 60 Paesi peggiori su cui si abbatteranno altre tariffe oltre a quella minima, dal 9 aprile, spiegano funzionari della Casa Bianca. Le tariffe si aggiungeranno a quelle già previsti per specifiche merci e prodotti: automobili (25% in vigore dal 3 aprile), acciaio, alluminio. .