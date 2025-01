Polemiche e ricorsi dopo le prime decisioni di Trump

Pietà per chi ora ha paura l'appello del Vescovo cade nel vuoto Trump ascolta, ma poi commenta la predica avrebbe potuto essere migliore. Il Presidente aveva promesso di agire con rapidità e forza e così sta facendo a prescindere dal giudizio che si può dare sui suoi provvedimenti, dal clima all'immigrazione, dalle politiche di genere all'energia non c'è materia su cui la falce trumpiana non cali per rimuovere, di netto, i provvedimenti democratici e sostituirli con quelli repubblicani. Un migliaio di dipendenti federali infedeli perdono il lavoro. C'è anche il generale Milley tra i destinatari della grazia preventiva di Biden, John Bolton altro ex collaboratore di Trump in rotta con lui perde la scorta, nonostante le minacce ricevute dall'Iran. Il messaggio è chiaro stavolta non mi farò fermare. Trump incontra i parlamentari repubblicani per abbozzare la strategia di attuazione del programma, poi parla di infrastrutture. Al confine con il Messico intanto comincia ad essere messa in pratica la stretta voluta dal Presidente. Azione e reazione l'ordine esecutivo che cancella il diritto di cittadinanza per chi nasce in America da genitori stranieri viene impugnato da 18 stati oltre che da San Francisco e dal Distretto di Columbia. Viola il quattordicesimo emendamento dicono probabile che si arrivi alla Corte Suprema. L'età dell'oro trumpiana rischia di passare per il fango delle trincee giudiziarie. Intanto escono di prigione coloro che erano stati condannati per l'assalto a Capitol Hill del 2021. Una scelta che delude anche alcuni repubblicani. "Tra i destinatari della grazia, concessa da Donald Trump, ci sono Enrique Dario e Stewart Roads condannati rispettivamente a 22 e 18 anni; sono i leader dei Proud Boys e degli Outh Keepers, due gruppi della destra radicale che hanno avuto un ruolo determinante nei fatti del 6 gennaio 2021." Trump aspetta i suoi ministri Marco Rubio è il primo a giurare dopo la conferma del Senato; come Segretario di Stato non avrà vita facile e non si si tratta solo di Ucraina e Medio Oriente. Panama si è rivolta alle Nazioni Unite dopo la promessa di Trump di riportare il canale sotto controllo americano.