Premio Sacharov 2024, vincono i leader dell'opposizione venezuelana

I due leader dell'opposizione venezuelana Maria Corina Machado ed Edmundo Gonzalez Urrutia hanno vinto il premio Sacharov 2024 dell'Unione Europea per i diritti umani e la libertà di pensiero, per essersi opposti al regime venezuelano sfidando alle scorse elezioni il presidente uscente Nicolas Maduro. Il Parlamento Europeo non riconosce l'esito della vittoria dichiarata da Maduro costretto a lasciare il paese rifugiandosi in Spagna dopo l'emissione di un mandato di arresto nei suoi confronti. Gonzalez Urrutia è considerato il vincitore della tornata elettorale da diversi paesi, tra questi Stati Uniti e Unione Europea. Il candidato dell'opposizione ha portato avanti la campagna elettorale accanto a Maria Machado giudicata incandidabile dalla corte suprema del Venezuela. È lei che ha guidato le proteste post voto rivendicando il 70% delle preferenza rispetto al 44% riconosciuto dai giudici che hanno certificato la vittoria di Maduro. Secondo gli osservatori internazionali, il voto venezuelano non è stato conforme agli standard di integrità. A condannare i i brogli elettorali e le gravi e sistematiche violazioni dei diritti umani perpetrate contro l'opposizione democratica, il popolo venezuelano e la società civile, è stato anche il Parlamento dell'Unione Europea che ha tradotto il proprio sostegno assegnando ai leader dell'opposizione venezuelana il premio. Il più alto riconoscimento dell'Unione Europea per i diritti umani. La cerimonia di consegna è prevista per il 18 dicembre a Strasburgo.