Re Carlo e la regina Camilla fanno il barbecue in Australia

Re Carlo III e la regina Camilla hanno partecipato a un barbecue comunitario a Sydney, sottolineando la diversità culturale australiana e i prodotti locali. All'evento, su invito, hanno partecipato atleti, celebrità e volontari. In precedenza, il re ha visitato un progetto di edilizia sociale supportato dalla King's Trust Australia nel quartiere di Glebe, incontrando anche Anthony Albanese. Carlo ha visitato Redfern, luogo simbolo per i diritti civili degli aborigeni australiani, e incontrato anziani indigeni al National Centre for Indigenous Excellence.