La tempesta Bert ha provocato alluvioni in Gran Bretagna, con case e strade sommerse in diverse regioni. A Pontypridd, i residenti hanno usato secchi per liberare le case dall'acqua. Nel West Yorkshire, i vigili del fuoco hanno pompato l'acqua dalle strade di Hebden Bridge per ripristinare il traffico. La tempesta ha portato pioggia, neve e venti forti, ha causato la morte di un uomo e la chiusura di linee ferroviarie e strade .