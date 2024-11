Rientrato allarme sicurezza all'aeroporto londinese di Gatwick

L’allarme è rientrato, quella che è stata definita dalle autorità del Sussex un’allerta sicurezza è stata risolta e il terminal sud all'aeroporto inglese di Gatwick, evacuato in mattinata dopo la segnalazione di un oggetto sospetto all’interno di un bagaglio, è stato riaperto. Dopo 4 ore la polizia ha parlato di "situazione risolta" ma non ha specificato cosa avesse trovato di sospetto nel bagaglio in questione. Nello scalo, il secondo più trafficato del Regno Unito, ore di grande tensione. Tensione e ovviamente disagi: ritardi nei voli in partenza, sospeso temporaneamente il servizio ferroviario Gatwick Express. Gli aerei in arrivo invece sono regolarmente atterrati e il terminal north è rimasto operativo. Immediatamente dopo l'allerta il terminal è stato evacuato dai tanti passeggeri in attesa. Insieme alla polizia è intervenuta anche una squadra di artificieri. Intorno all’area, in via precauzionale, le autorità hanno disposto un cordone di sicurezza e diverse strade intorno al terminal sud sono state interdette al traffico. Misure che rendono evidente la tensione che si vive in Europa, con due guerre non lontane, in corso. E che l’attenzione sia al massimo livello lo conferma anche un altro episodio, avvenuto nelle stesse ore, quando un pacco sospetto, rinvenuto vicino all'ambasciata americana a Londra, è stato fatto brillare.