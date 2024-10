Seul, migliaia a manifestazione contro matrimoni omosessuali

Domenica 27 ottobre, migliaia di persone hanno partecipato a un grande raduno cristiano a Seul per opporsi al matrimonio tra persone dello stesso sesso e a una proposta di legge anti-discriminazione in Corea del Sud. Secondo gli organizzatori, i manifestanti erano un milione, arrivati da tutto il Paese, mentre le autorità parlano di 230mila partecipanti. Il dibattito si inserisce in un contesto di crescenti richieste di riconoscimento dei diritti LGBTQIA+ in Asia, dove Paesi come Taiwan hanno già introdotto il matrimonio tra persone dello stesso sesso.