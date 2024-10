Nel suo quinto test di volo della Starship, domenica 13 ottobre SpaceX ha riportato per la prima volta l'imponente primo stadio del razzo sulla rampa di lancio in Texas utilizzando giganteschi bracci metallici, realizzando un'altra inedita impresa ingegneristica nell'impegno dell'azienda per costruire un veicolo riutilizzabile per la Luna e Marte .