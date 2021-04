Fanno discutere le ultime dichiarazioni di Elon Musk, ceo di SpaceX. L’imprenditore ha in progetto di portare l’uomo su Marte entro il 2026. Secondo i calcoli della NASA non sarà possibile farlo prima del 2033. Al centro del dibattito le dichiarazioni rilasciate da Musk in una recente intervista: “Andremo su Marte con SpaceX, ma qualcuno morirà”, ha detto. Nonostante i rischi, sarà “una grande avventura e un’esperienza stupenda”.