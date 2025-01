Migliaia di tassisti hanno bloccato il traffico in Spagna mercoledì 29 gennaio per protestare contro l’aumento delle assicurazioni. A Madrid, lunghe file di taxi bianchi hanno occupato la Castellana, deviando il traffico. I tassisti denunciano rincari fino al 300% in tre anni, attribuendoli agli alti tassi di incidenti delle compagnie di ride-sharing come Uber. A Barcellona, la protesta è partita dall’aeroporto con una marcia lenta verso il centro.