Springsteen: “Trump tiranno”. Lui: “Usa diventati discarica”

Al comizio di Kamala Harris in Georgia il 24 ottobre, Bruce Springsteen ha criticato Trump, definendolo "tiranno americano" e invitando a votare per Harris, accompagnato da Samuel L. Jackson e Spike Lee. L'evento, tenuto a Clarkston con migliaia di partecipanti, ha sottolineato l'importanza del voto anticipato nello Stato, considerato cruciale per le elezioni del 2024. Trump, da Tempe, Arizona, ha definito gli Usa sotto l’amministrazione Biden “la pattumiera del mondo. Il candidato repubblicano ha attaccato l'immigrazione illegale e dichiarato che licenzierà Jack Smith, il procuratore speciale che ha avviato due cause contro di lui, se sarà rieletto.