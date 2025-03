In Sri Lanka le autorità hanno censito la fauna selvatica per tentare di diminuire le perdite agricole. La decisione del conteggio è nata dopo che a febbraio una scimmia ha causato un blackout nazionale e carenze di elettricità per 3 giorni. I primati hanno soprattutto l’abitudine di raccogliere i frutti del mango e di spogliare gli alberi di noci di cocco, di cui lo Sri Lanka è il quarto esportatore al mondo.