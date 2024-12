Stati Uniti, Biden in visita ufficiale in Angola

oe Biden ha incontrato il presidente angolano Joao Lourenco a Luanda martedì 3 dicembre, ribadendo l'impegno degli Stati Uniti in Africa secondo le priorità africane. Biden, al suo unico viaggio in Africa subsahariana da presidente, ha dichiarato che gli USA sono "totalmente impegnati in Africa". Lourenco ha espresso l'intenzione di migliorare investimenti, difesa e sicurezza con gli USA. Biden promuoverà un progetto ferroviario legato ai minerali critici come alternativa alla dipendenza dalla Cina.