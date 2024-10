Stati Uniti, decine di procioni affamati circondano una casa

Il 3 ottobre, una donna a Poulsbo, nello stato di Washington, ha chiamato il 911 dopo che decine di procioni affamati hanno circondato la sua casa. La donna era solita dare da mangiare agli animali, ma questa volta il numero elevato e l'atteggiamento aggressivo dei procioni l'ha costretta a rifugiarsi nella sua auto. Il Kitsap County Sheriff's Office ha documentato la scena con un video. Le autorità hanno consigliato di interrompere l'alimentazione per evitare situazioni simili in futuro e cercare soluzioni per la gestione degli animali.