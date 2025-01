Strage Southport, Stamer ordina inchiesta indipendente

L'obiettivo, ha spiegato il premier Keir Starmer in conferenza stampa, sarà quello di accertare errori e responsabilità di una strage frutto, a suo dire, di una nuova forma di terrorismo che si sarebbe potuta evitare. Davanti ai giornalisti ha respinto le accuse di un iniziale insabbiamento della matrice dell'attacco giustificando il silenzio fin qui tenuto come una forma di riservo necessaria a non compromettere le indagini. Southport deve essere una linea di demarcazione. Nulla sarà escluso da questa inchiesta. Nulla. E soprattutto porterà a un cambiamento, ha garantito. Dopo la dichiarazione di colpevolezza è emerso che Axel Rudakubana era stato segnalato per tre volte al programma Prevent nei 17 mesi precedenti all'attacco in cui hanno perso la vita tre bambine di 9, 7 e 6 anni. Si era avvicinato a idee radicali da mesi ed era stato addirittura fermato in precedenza da suo padre prima di un possibile attacco a una scuola. Nessun intervento era stato però giudicato necessario dalle autorità preposte a prevenire attacchi terroristici. Immediatamente dopo la strage sui social media si era propagata la notizia che il killer fosse un richiedente asilo appena arrivato attraversando il canale. La notizia provocò un'ondata di disordini islamofobi e xenofobi che misero a ferro e fuoco il paese. Buttò altra benzina sul fuoco Elon Musk che parlò del Regno Unito come di un paese sull'orlo della guerra civile. Dall'agosto scorso gli attacchi nei confronti del capo del governo britannico non si sono mai fermati. Fino ad arrivare al punto di accusarlo di aver occultato le azioni di gang criminali che hanno di mira soprattutto minori perché composte essenzialmente da pakistani. Concetti ora ripetuti rispetto ai fatti di Southport da parte di diversi esponenti del partito conservatore e in particolare dal leader populista di Reform UK, Nigel Farage, ospite all'inaugurazione del presidente americano Donald Trump. La decisione di indire una conferenza stampa per annunciare una commissione d'inchiesta sembra risentire anche di questo clima.