Taiwan, al via secondo mandato per presidente Tsai Ing-wen

Non solo è oramai da tempo una delle democrazie più stabili e avanzate del mondo con un Presidente democraticamente eletto ed istituzioni ben radicate e rispettate, è anche uno dei pochi paesi che ha risolto in tempi brevissimi il problema del covid 19 isolando le prime infezioni e ponendo in essere efficaci controlli che le hanno permesso di limitare i contagi a 450 persone e i decessi ad appena sette. Un approccio che Taiwan avrebbe volentieri condiviso con il resto del mondo in occasione della conferenza dell'OMS e che buona parte del mondo avrebbe volentieri ascoltato, ma che Pechino, ancora una volta impedito, insistendo su quella che di fatto è oramai da tempo una finzione giuridica. Che Taiwan cioè non sia che una provincia, ancorché ribelle, della Cina e che sia parte integrante del suo territorio. Di fatto, tuttavia, Taiwan è indipendente, ha un suo territorio ben limitato, un esercito, una moneta e alcuni paesi per la verità sempre di meno, che la riconoscono tra i quali il Vaticano, soprattutto ha un Presidente, anzi una Presidente, Tsai Ing-wen, 64 anni, prima donna alla guida di una nazione cinese, rieletta lo scorso gennaio e che oggi inaugura formalmente il suo secondo mandato. Leader attenta e preparata, qualcuno l' ha soprannominata la Merkel d'Oriente, la signora Tsai ha fatto della fermezza sostenibile la sua politica nei confronti della Cina. Nessuna provocazione, come in passato avevano fatto alcuni suoi predecessori, ma fermo rifiuto della politica di un Paese due sistemi. Taiwan è Taiwan, con il suo sistema, il suo Governo, le sue leggi. Leggi molto avanzate, sia per quanto riguarda i rapporti sociali, di lavoro e la sanità, sia i diritti umani. È il primo Paese asiatico ad aver legalizzato i matrimoni gay, e ha da tempo sospeso le esecuzioni capitali. U n'isola che formalmente non c'è, ma che siamo tutti contenti che ci sia.