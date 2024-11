Timbersports, all’Australia i mondiali dei taglialegna

Il Team Australia ha conquistato il suo quinto titolo consecutivo ai Campionati Mondiali a Squadre di Timbersports, stabilendo record mondiali consecutivi e raggiungendo il nono titolo nella disciplina. I Timbersports sono competizioni sportive in cui squadre e atleti si cimentano in varie tecniche di taglio di legna. Nella finale, svoltasi l'8 novembre 2024 al Zénith Toulouse Métropole in Francia, i Chopperoos hanno superato il Team USA. Il Canada ha ottenuto il terzo posto, battendo la Nuova Zelanda. Le squadre si sono sfidate in tre discipline con l'ascia: springboard, underhand chop e standing block chop, e in tre discipline di segatura: single buck (sega a mano singola), stock saw (motosega standard) e hot saw (motosega modificata con potenza fino a 80 cavalli).