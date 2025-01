Trump presidente, i dati sulla pena di morte negli Usa

Sì, eccolo qui, uno dei tanti ordini esecutivi firmati da Trump. In questo caso, lo vediamo, riguarda la riattivazione delle esecuzioni della pena di morte a livello federale, ed è una cosa che Trump aveva già fatto nel suo primo mandato e poi Biden invece aveva sospeso con una moratoria. Tra l'altro Trump, in questo ordine, chiede di estendere questo tipo di esecuzioni anche ad altre due specifiche, cioè quando viene ucciso un agente o quando i crimini sono commessi da immigrati clandestini. Di che tipo di crimini, però, parliamo? Di crimini che vengono commessi in territori federali, o con l'attraversamento di confini tra diversi Stati oppure crimini particolarmente efferati, uno fra tutti, per esempio, il terrorismo. Tra l'altro, perché sono importanti queste esecuzioni federali? Perché possono intervenire anche in quegli Stati dove invece la pena di morte non è prevista, che, vediamo velocemente, sono quelli in blu e quelli in rosso che in questo momento la vedono sospesa, quelli gialli invece già per loro conto prevedono, appunto, la pena di morte. Parliamo però di un numero residuale, lo vediamo da questi dati: dal '77, solo nel 2001 ci sono state le prime due esecuzioni federali e poi una sola nel 2003, 13, quindi un numero piuttosto consistente, tra il 2020 e il 2021. E di che anni parlavamo? Della fine del mandato di Trump, ed è una percentuale molto alta rispetto, appunto, a tutto il periodo considerato. Nello stesso periodo, tra l'altro, perché dicevamo residuali? Perché nello stesso periodo gli altri tipi di esecuzione, quindi esecuzioni a livello statale, sono state 1.591. C'è da sottolineare, ovviamente, che il numero era molto più alto nei 10 anni passati, adesso è sceso negli ultimi anni. Sappiamo anche, però, che spesso si attende un tempo molto lungo tra la condanna e l'esecuzione. Oggi stanno attendendo quest'esecuzione 3 persone, 3 uomini. Parliamo, ovviamente, sempre di esecuzioni a livello federale, perché ci sono state le ultime grazie, proprio, concesse da Biden prima di lasciare la Casa Bianca.