Trump: trentamila migranti finiranno a Guantanamo

i migranti dove un tempo c'erano i prigionieri di Al Qaeda è l'ultima decisione di Donald Trump a Guantanamo Finirebbero, spiega Trump i migranti considerati più pericolosi. Se ci limitassimo a rimpatriarli, potrebbero tornare, spiega. Il presidente ha parlato in occasione della firma del Laken Riley Act, legge che impone la detenzione per i migranti accusati di determinati reati. Viene revocata la sospensione dei fondi federali. A comunicarlo l'ufficio del budget della Casa Bianca, lo stesso che aveva diffuso il memo iniziale. La decisione dei giorni scorsi, dai contorni poco chiari aveva gettato nel caos scuole, ospedali, organizzazioni no profit e altri enti. La Casa Bianca la racconta in un altro modo è la stampa che ha frainteso tutto. E la scelta di Trump sui fondi resta in piedi. Giochi di parole, perché a restare in piedi non è il congelamento dei fondi effettivamente revocato, ma solo il precedente ordine esecutivo che impone alle agenzie governative di verificare che i fondi spesi non vadano a finanziare progetti legati a quella che la Casa Bianca definisce ideologia marxista. Parole che non interrompono la battaglia legale, visto che attribuiscono al presidente un potere quello di decidere come allocare i fondi federali che spetta in realtà solo al Congresso. Trump trova anche il tempo di criticare la Federal Reserve non ha saputo contenere l'infrazione. Lo farò io. In Senato vanno avanti le audizioni degli aspiranti membri del governo. I senatori hanno incalzato Kennedy Junior che ha rinnegato molte delle proprie posizioni considerate antiscientifiche. Documenti e registrazioni degli ultimi anni, però, lo hanno messo in difficoltà. Come quando Bernie Sanders ha tirato fuori degli abiti per neonati con scritte NoVax venduti da Un'organizzazione guidata da Kennedy fino al Duemilaventitré. Per Kennedy la conferma è a rischio Federico Leoni t G. Ventiquattro New York .