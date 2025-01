Udienza Papa, "Ho telefonato a Gaza, sono contenti"

La sconfitta della guerra, la condanna alla vendita delle armi, il desiderio di pace. Papa Francesco davanti ai fedeli in aula Paolo Sesto ancora una volta chiede la pace e lo fa annunciando di aver chiamato la parrocchia di Gaza come fa sempre, ma di aver finalmente ricevuto una risposta serena. Siamo contenti hanno detto a Bergoglio dalla parrocchia che contiene e protegge al suo interno 600 persone, ma rimangono tanti fronti aperti nel mondo Bergoglio chiede la pace. "Non dimentichiamo la martoriata Ucraina, non dimentichiamo la Palestina, Israele, Myanmar preghiamo per la pace. La guerra è sempre una sconfitta Per favore ricordate anche nelle vostre preghiere le persone anziane dell'Ucraina che stanno vivendo la tragedia della guerra." Non perde occasione il Pontefice per chiedere la pace per ripetere il no alla guerra. Chi guadagna con la guerra chiede, i fabbricanti di armi, il pensiero va poi anche alle vittime degli incendi di Los Angeles, il Papa prega per loro e invita a tenere alta l'attenzione "Voglio che sappiate che il mio cuore e con il popolo di Los Angeles che ha sofferto così tanto a causa degli incendi che hanno devastato interi quartieri e comunità e che non sono finiti.".